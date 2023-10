Serie A, la classifica aggiornata

Il Bologna vince in casa con il Frosinone e scala la classifica avvicinandosi sempre di più al sogno europeo. Frosinone fermo al dodicesimo posto. Il Cagliari si fa rimontare due volte e sfiora soltanto la prima vittoria in campionato, i ragazzi di Ranieri rimangono in fondo alla classifica. Raccolta magra anche per la Salernitana che sale a quota quattro punti, penultima in classifica.

Inter 22

Milan 21*

Juventus 17*

Fiorentina 17*

Napoli 17

Roma 14

Bologna 14

Atalanta 13*

Lazio 13

Lecce 12*

Monza 12

Frosinone 12

Sassuolo 10

Torino 9

Genoa 8*

Verona 8

Udinese 5*

Empoli 4*

Salernitana 4

Cagliari 3