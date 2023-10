Serie A, highlights delle due partite della domenica pomeriggio

Dopo la vittoria in extremis della Roma di Mourinho all’Olimpico contro il Monza, si sono giocati anche i due match pomeridiani previsti per oggi. Vittoria interna del Bologna sul Frosinone, Ferguson e De Silvestri regalano i tre punti a Thiago Motta. Successo meritato degli emiliani e gialloblù in difficoltà, nella ripresa Soule prova a riaprirla su rigore ma non basta. Espulso nei minuti finali Mazzitelli.

Finisce 2-2 fra Salernitana e Cagliari. Il giorno dell’esordio di Inzaghi sulla panchina campana succede tutto nel finale, la sblocca il Cagliari con Luvumbo a dieci minuti dalla fine, ma all’86esimo la riprende Dia. Ripassa in vantaggio il Cagliari due minuti dopo con Viola ma in pieno recupero Dia salva nuovamente i padroni di casa su rigore, dopo un tocco di mano dello stesso Viola. Entrambe le squadre rimangono in fondo alla classifica senza vittorie.