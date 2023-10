Raspadori e Simeone convincono, Garcia può stare tranquillo

L’avvio di stagione poco convincente è solo uno dei tanti temi che in questo momento caratterizzano il presente del Napoli. L’infortunio di Osimhen rimediato nei giorni scorsi ha destato non poche preoccupazioni, Rudi Garcia infatti sarà costretto a privarsi del nigeriano per oltre un mese. Nonostante i tre punti conquistati al Bentegodi nell’ultima giornata di campionato la situazione degli azzurri rimane delicata, soprattutto in vista dell’impegno europeo di martedì.

A far sorridere il tecnico francese ci hanno pensato Simeone e Raspadori. Secondo Tuttosport la prestazione dei due azzurri sarebbe piaciuta molto a Garcia. Contro l’Union Berlino il “Cholito” avrà maggiori possibilità di partire titolare data la sua capacità di colpire sulle palle alte, ma Raspadori rimane un opzione. La scelta del sostituto di Osimhen per il prossimo mese sarà importante anche in vista della Coppa d’Africa, dove il Napoli dovrà privarsi nuovamente della propria stella.