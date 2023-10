Repubblica – Grande Napoli nel primo tempo, distrazione e calo mentale nel secondo

Il Napoli ha vinto a Verona e guarda con fiducia al futuro.

Nonostante la vittoria, però, la seconda frazione di gioco non è stata delle migliori se non per la rete di Kvara in contropiede. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui gli azzurri si sarebbero abbassati troppo, con diverse distrazioni, dimostrando di non aver trovato ancora il pieno equilibrio per giocare bene per tutto l’andamento del match. Grandi segnali positivi nei primi 45, ma la seconda parte del match dimostrerebbe ancora alcune lacune da colmare per arrivare al top.