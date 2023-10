La Repubblica – A Verona tafferugli e caos: individuati circa 36 ultras a rischio Daspo

L’anteprima della gara del Bentegodi di ieri è stata caratterizzata da alcuni scontri tra le due tifoserie.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, sono stati individuati 36 ultras partenopei che rischierebbero ora il Daspo: “Prima della partita, un gruppo di ultras partenopei è stato fermato e identificato e nei loro confronti saranno emessi 36 Daspo. I primi disordini si

sono verificati dopo le 9.30 nella zona Sud della città, tra l’area Fiera e Porta Nuova. Gli ultras del Napoli hanno lanciato lacrimogeni e bombe carta. Alcuni tifosi sono quindi stati bloccati dagli agenti e portati in questura per l’identificazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Dopo le 10 ci sono stati disordinii anche fuori dal Bentegodi, davanti alla Curva Nord”.