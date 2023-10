Gazzetta – Nessun problema di spogliatoio: la squadra è con Garcia

Sono arrivati segnali importanti dalla vittoria di Verona per il Napoli e Garcia.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui nessun calciatore avrebbe problemi con il tecnico francese e la vittoria è stata fondamentale per ripartire al meglio dopo la sosta. Il Napoli vince e convince, ritrovando tanti spunti di brillantezza e di squadra che erano mancati contro la Fiorentina al Maradona. I calcatori non hanno minimamente intenzione di non seguire l’allenatore, sono concentrati sul presente e il futuro della stagione.