Giacomo Raspadori ha convinto tutti nel suo ruolo di prima punta ieri al Bentegodi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che ne ha celebrato le gesta contro il Verona: “A Jack è mancato soltanto il gol, sfiorato tuttavia in alcune occasioni su punizione. Partito da punta centrale, si è mosso bene anche sui lati, offrendo dalla sinistra l’assist a Politano per la prima rete, e poi da trequartista indovinando il corridoio per Cajuste, un contropiede non finalizzato”.