Zazzaroni: “I giocatori devono mettercela tutta, potenzialmente è la squadra più forte, ma si sta buttando via”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri di Rudi Garcia e della forza della squadra francese. Queste le sue parole: “I giocatori dovranno prendersi le proprie responsabilità e mettercela tutta per recuperare punti sulle altre squadre. Potenzialmente il Napoli resta la squadra più forte, ma si sta buttando via, al netto degli errori di Garcia, riconosciuti da De Laurentiis che ha trattato con Conte. Il tecnico non è venuto, altre opzioni credibili non ci sono e per questo è giusto che De Laurentiis vada avanti con Garcia”.