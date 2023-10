Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato della situazione di Garcia a TMW: “Se il tecnico riuscirà a riprendere in mano il Napoli? Deve farlo. E’ fondamentale che ci sia supporto da società e presidenza. Il vero problema non è la scelta fatta in estate di Garcia, ma averla delegittimata dopo così poco tempo. Averlo fatto poi in un ambiente che già partiva prevenuto nei suoi riguardi complica ulteriormente il suo lavoro. Adesso bisogna evitare che la nave del Napoli imbarchi”.