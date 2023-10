Sembrerebbe che la Danimarca abbia ottenuto una vittoria importante con un punteggio di 3-1, con una doppietta di Skow e un gol di Wind. Vorogovskiy ha segnato il gol per il Kazakistan.

Inoltre, è interessante notare che Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli, è subentrato nel finale del match al posto di Hojlund. Momento no per il talentuoso classe 2000 che non riesce a trovare minuti nemmeno in Nazionale.