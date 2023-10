Dott. De Nicola: “Osimhen rischia un ciclo continuo di ricadute muscolari. Su Rrahmani…”

Il dottor Alfonso De Nicola, ex medico della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport, programma radiofonico di Radio Punto Zero, esprimendosi sull’ennesimo infortunio del bomber nigeriano.

“Per rivedere Osimhen in campo bisognerà aspettare sei partite. Una lesione muscolare di medio grado dovrebbe essere uguale ad una lesione muscolare di secondo grado. Occorrono 4-6 settimane per un recupero completo, poi si può guadagnare un po’ di tempo facendolo allenare senza sforzare troppo il muscolo interessato. Quindi con un po’ di lavoro in palestra e in maniera differenziata, si va a stimolare nuovamente la condizione atletica del calciatore”, le parole del dottore.

Sullo staff medico della nazionale nigeriana: “Bisognerebbe vedere cosa ha fatto Osimhen nel suo Paese. Se ha fatto qualcosa di sbagliato, se in più o in meno, allora queste sono le conseguenze. Solitamente questo tipo di infortunio avviene per il troppo utilizzo del muscolo interessato“.

Ha poi aggiunto: “Se ora lavora male nel recupero, Osimhen rischia un ciclo continuo di ricadute muscolari. Ricordiamo che dopo il rientro dovrà giocare una serie di partite molto difficili, poi durante la sosta ed il recupero dei compagni a gennaio lui, invece partirà per la Coppa d’Africa. E una serie di mosse sbagliate può costare carissimo per tutta la stagione. Osimhen è uno che ci tiene a giocare tantissimo, sia nel Napoli che nella sua Nazionale. Lo ammiro per questo. Anche al Presidente gliel’ho detto: al momento questo ragazzo è il 60% della squadra“.

Infine, si esprime anche sulla gestione dell’infortunio del difensore azzurro Amir Rrahmani: “Bisogna andare con cautela, una ricaduta può essere più pesante dell’infortunio iniziale. Affrettare i tempi di recupero è un rischio molto pesante, quindi lo staff medico del Napoli dovrà stare attento“.