Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del portiere dell’Empoli in prestito dal Napoli. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Crc: “A causa del suo infortunio non ha avuto la possibilità di dimostrare il suo valore in campo. Si sta riprendendo per rimettersi in pista e dimostrare che può fare bene. Futuro? Oggi è ad Empoli, poi vedremo cosa accadrà in futuro”.