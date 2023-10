Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis fa un tentativo per vedere se questa crisi può essere risolta con l’aiuto delle buone stelle. Ci sono cose che non possono cambiare e la valutazione di Garcia resta modesta, di certo nelle prossime partite non vedremo che si tratta di un grande tecnico. La lunga assenza dal campionato italiano è un impedimento per essere all’altezza della situazione.

Con l’aiuto delle buone stelle spero che il Napoli torni alle vittorie. Sostituire Garcia vuol dire pagare Garcia per un anno, assumere un allenatore con un altro contratto insieme al suo staff, insomma è una spesona per un presidente molto attento ai bilanci.

Conte? Il fatto che non arrivi è positivo perché non è adatto”.