Come scrive Sportitalia c’è fiducia a tempo da parte di De Laurentiis nei confronti di Rudi Garcia. Le partite con Verona, Union Berlino e Milan sono fondamentali per il francese. Nel caso in cui non dovessero arrivare i risultati sperati dal presidente azzurro ci sarebbe pronto il paino B dopo il rifiuto di Antonio Conte. De Laurentiis è pronto a virare sull’ex Verona Igor Tudor.