Cannavaro: “Quando si cambia allenatore si fa sempre fatica, la società saprà cosa fare”

L’ex difensore Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul Napoli: “Il Napoli è in difficoltà, ha problemi di continuità, fa una partita molto buona e una in cui soffre tanto. Quando cambi allenatore i problemi ci sono sempre e fai fatica. Il settore che soffre di più è sicuramente la difesa, non solo per la partenza di uno molto bravo come Kim. Siamo ancora all’inizio, la società saprà cosa fare. Il Napoli ha comunque una rosa molto forte, anche Juventus e Roma non sono partite nel modo migliore”.