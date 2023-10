Nazionali, i calciatori del Napoli impegnati oggi 12 ottobre

La Serie A è attualmente ferma per gli impegni delle Nazionali. Questo però non è il momento per rifiatare per alcuni calciatori del Napoli che dovranno affrontare degli impegni con le proprie selezioni. Oggi 12 ottobre sono previste alcune delle partite che i suddetti dovranno disputare. Il primo a scendere in campo sarà Khvicha Kvaratskhelia: la sua Georgia disputerà un’amichevole contro la Thailandia alle ore 18. Anche la Svezia di Jens Cajuste è impegnata in un’amichevole, con avversaria la Moldavia. Partita che inizierà alle ore 19. Impegni ben più seri per gli altri partenopei che scenderanno in campo. Per la Polonia di Piotr Zielinski, reduce da un periodo non semplice, tocca la delicata sfida di qualificazione agli europei in casa delle Far Oer alle ore 20:45. Trasferta anche per Leo Skiri Ostigard: la sua Norvegia, alla stessa ora, giocherà a Cipro per tentare la qualificazione agli Europei. L’ultimo a scendere in campo in ordine di orario sarà Mathias Olivera. L’Uruguay giocherà contro la Colombia per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 alle ore 22:30 italiane.