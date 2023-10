Di Francesco: “Il Napoli mi ha dato una sensazione. Vorrei allenare 3 partenopei! Sulla lotta scudetto…”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato anche del Napoli e della lotta scudetto. Di seguito alcuni momenti salienti.

“Il Napoli? Mi ha dato la sensazione di essere una squadra che poteva risolvere da un momento all’altro la partita, l’ha fatto anche con noi. Garcia ha giocatori che possono determinare. C’è un gap troppo grande col Frosinone in questo caso, noi eravamo ancora all’inizio e non avevamo ancora le certezze che abbiamo forse trovato adesso. Oggi siamo in crescita. Scudetto? Io penso che serva equilibrio nei giudizi, perché il campionato è ancora molto lungo. Tre settimane fa per esempio sentivo che l’Inter aveva già vinto il campionato, poi ha perso una partita e tutto è tornato in bilico. Ci vuole pochissimo per alzarsi o cadere. Per lo Scudetto dico Inter, Milan e Juventus, ma ribadisco che per me la Fiorentina può essere la mina vagante e spezzare gli equilibri lì davanti. Chi mi piacerebbe allenare? In difesa Theo Hernandez, il più forte terzino moderno in circolazione. Mi piace molto anche Di Lorenzo, che attraverso il lavoro e la resilienza è riuscito a diventare un grande giocatore. A centrocampo mi piace tanto Zielinski: non sai mai dove va col primo controllo, un po’ come faceva Zidane. Davanti vorrei un Osimhen come nove o un Leao come esterno, sono due calciatori di altissimo profilo”.