Folorunsho: “Per il Napoli era opportuno che andassi a giocare. Sfida agli azzurri? Sarà una bella partita”

Michael Folorunsho, calciatore di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Verona, è stato intervistato dalla testata L’Arena. Il centrocampista, tra gli argomenti, ha parlato della sua esperienza in azzurro. Di seguito, un estratto.

«Prendere qualcosa con Napoli e Juve? Dobbiamo. Lavoriamo per questo. Napoli? La società ha pensato che era opportuno che andassi a giocare, figurarsi il sottoscritto. Il Verona mi ha voluto ed io sono stato lusingato di quest’occasione. Prima volta in serie A con un bel progetto. Poi raggiungevo mister Baroni, meglio di così. Che effetto mi farà affrontare il Napoli? Non lo so. Sono tutti grandi calciatori ed ottimi ragazzi. Sarà una bella partita. Noi vogliamo dare il massimo per far risultato».