Repubblica – De Laurentiis presente a tempo indeterminato a Castel Volturno. L’esito del colloquio con Garcia

Aurelio De Laurentiis sarà presente a tempo indeterminato al Konami Training Center di Castel Volturno. A riferirlo è l’edizione online de La Repubblica. Il presidente, dopo aver accantonato l’ipotesi dell’esonero di Rudi Garcia in favore dell’insediamento di Antonio Conte, è disposto a concedere un’ultima possibilità al tecnico francese, ormai commissariato e con il dovere di confrontarsi ogni giorno con lui. L’ex Lille ha una fiducia a termine legata soprattutto ai risultati. A tal proposito, le prossime partite contro l’Hellas Verona, l’Union Berlino e il Milan, saranno decisive. Il patron, che seguirà la squadra nella trasferta di Verona, ha ribadito che serve una reazione immediata e nel frattempo, ha sentito telefonicamente il capitano Giovanni Di Lorenzo, vista anche l’assenza di numerosi elementi della rosa. In caso non arrivassero i risultati sperati, potrebbe ricominciare il casting per la panchina, con allo sfondo la soluzione Igor Tudor, ma la speranza di De Laurentiis è che la sua presenza a Castel Volturno possa svoltare questa delicata situazione.