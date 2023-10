Montefusco: “Il tempo per recuperare c’è, ecco cosa serve al Napoli”

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto a Radio Marte per parlare del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Considerato tutto quello che sta succedendo credo che Garcia non abbia più niente da dire ai suoi calciatori perché la società lo mette in difficoltà, i calciatori lo mandano a quel paese, la squadra non gioca più bene. Poi è chiaro che qualunque allenatore arriverà troverà una squadra che giocava da sola grazie a Spalletti che faceva giocare i suoi uomini come fossero un’orchestra che, oggi, suona e canta di tutto. Quindi il prossimo allenatore dovrà lavorare innanzitutto sulla testa dei calciatori”.

Poi ha continuato: “Riguardo ai moduli, io ritengo che i calciatori del Napoli, che sono tutti nazionali, non si debbano porre il problema del modulo, se la difesa è a 3 o a 4. Se l’allenatore cambia adesso c’è tutto il tempo, grazie alla sosta, di spiegare i movimenti ai giocatori che, essendo appunto nazionali, impareranno quello che devono imparare. E poi, se venisse Conte, stiamo parlando di un allenatore che si fa sentire dentro e fuori dal campo e, quindi, non ti puoi permettere di mandarlo a quel paese. Secondo me il Napoli può giocare con il 4-3-3 o il 3-5-2. Ma tutto dipende ai giocatori, dagli esterni bassi”.

Infine Montefusco ha concluso: “Se sono Di Lorenzo e Mario Rui oppure Politano e Kvaratskhelia è chiaro che la squadra diventa offensiva. La squadra si è involuta già in ritiro. Ora nel Napoli occorre una persona che mette in campo i giocatori, li carica psicologicamente, gli dà la forza, la tranquillità di giocare come meglio sanno fare e piano piano si recupera. Perché il tempo c’è. Nonostante i 7 punti di distacco dal Milan, il Napoli è la squadra più forte del campionato con l’Inter”.