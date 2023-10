Orsi: “Meret deve andare via. Bisogna fare un passo indietro”

L’ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della situazione del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Credo che il Napoli sia in un momento in cui si può ancora recuperare tanto. L’importante è che ci sia unità d’intenti, una decisione; l’importante è che qualcuno faccia un passo indietro o in avanti, ma non so cosa deciderà De Laurentiis, Il presidente ieri ha pronunciato parole forti, che danno un indirizzo e quindi deve decidere al più presto. È ovvio che prendendo Conte prendi un allenatore importante, di carattere e che cambia l’assetto tattico. Con la difesa a tre bisogna vedere se Politano sa fare la seconda punta e Kvaratskhelia lo sa fare se non ha il riferimento della linea bianca? Speriamo, ma bisognerà sicuramente lavorare con delle conseguenti difficoltà iniziali”.

Poi Orsi ha continuato: “Come tutti anche Meret non sta facendo benissimo. È chiaro che quest’anno non potevano ripetersi. Io voglio solo dire a Meret di andar via da quest’ambiente che non gli ha mai voluto bene. Perché è stucchevole prendersela solo con questo ragazzo mentre i gol presi arrivano da lontano. Non è giusto dare la colpa ai singoli. Sul gol di Valverde, con il Real, Meret non ha nessuna colpa. Ma lo capisci solo se hai fatto il portiere. È chiaro che chi non ha mai fatto il portiere, siccome il tiro è centrale, siccome alza una mano, dice che Meret ci sarebbe dovuto andare con due mani”.