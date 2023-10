Sono state diramate le designazioni arbitrali dell’incontro Italia-Malta, valido per le qualificazioni a Euro2024. La partita sarà diretta dall’arbitro croato Duje Strukan. Questo è quanto riportato dall’Ansa. “Il croato Duje Strukan è l’arbitro designato per dirigere Italia-Malta, incontro delle qualificazioni all’Europeo 2024, in programma a Bari sabato 14, alle 20:45. Assistenti i connazionali Bojan Zobenica e Alen Jakšić, quarto uomo Fran Jović”.