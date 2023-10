Di Lorenzo: “Vincere gli Europei è stato unico. Da piccolo ammiravo Maicon. Leao il più forte che ho affrontato”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato nel corso dell’appuntamento social Azzurri Live, andato in onda sul Canale YouTube della Nazionale italiana. Di seguito, le sue dichiarazioni. “È sempre bello tornare a Coverciano e vivere il raduno con i miei compagni. Fa piacere sapere che lo stadio di Bari sarà pieno. Vestire questa maglia è un sogno, vincere la finale degli Europei è stato unico e ci legherà per sempre. Tornare a Wembley sarà emozionante, rivivrò sia i momenti di quella serata che di tutto quel percorso. Spalletti? Dei compagni mi hanno chiesto informazioni, ma lui non ha bisogno di presentazioni. È un allenatore esperto e con tantissima voglia. Un terzino che ho ammirato da piccolo? Maicon, un campione. In questo momento mi piace Alexander-Arnold, ma anche Cancelo e Hakimi. Negli ultimi anni il ruolo dei terzini è quello cambiato maggiormente nel calcio, con un’evoluzione positiva e nuove collocazioni per poter mettere in difficoltà gli avversari. L’avversario più forte che ho affrontato? Leao, è veramente forte. È difficile da affrontare e marcare”.