Campilongo: “Politano sarebbe fuori rosa con Conte. È un allenatore da Napoli”

L’allenatore Salvatore Campilongo, amico di Antonio Conte, ha parlato del Napoli a Radio Punto Nuovo.

Ecco le sue parole: “Un eventuale esonero di Garcia va a responsabilizzare ulteriormente i giocatori. Dopo una decisione simile, non devono più sbagliare. Ripetersi è difficile per chiunque, soprattutto l’anno dopo ad una grandissima vittoria. Però i risultati sono quelli che contano, così come le gerarchie nel gruppo. Le colpe ricadono sempre sull’allenatore, ma le responsabilità vanno condivise. Pensate alla gara con il Real Madrid: la prestazione è stata importante, ma si è perso per errori individuali che nulla c’entrano con il tecnico. Poi per carità, la gestione di Garcia convince poco comunque: ma le colpe vanno sempre condivise”.

Poi l’allenatore ha un continuato: “Conte? Antonio lo conosco bene, abbiamo fatto due corsi insieme e siamo grandi amici. E’ uno che ha personalità, carattere e tutto il resto. Politano quel gesto può farlo con Garcia, non con uno come Conte: lo andrebbe a prendere per le orecchie e lo sbatterebbe fuori rosa (ride, ndr). Mandare a fanc***o l’allenatore non è mai bello, chiunque sia il calciatore: destabilizzi il tecnico e l’ambiente. Conte è un allenatore da Napoli, per cuore e passione. Il modulo? Ha sempre avuto il 4-2-4 nel suo bagaglio, poi la difesa a 3 è arrivata dopo. Ci sta nell’evoluzione di un allenatore, fa parte del gioco”.