Napoli-Conte, arriva la risposta dell’allenatore: il messaggio sui social

Antonio conte non sarà il nuovo allenatore del Napoli. O almeno è questo ciò che lascia intendere il messaggio che ha pubblicato sui suoi social il tecnico italiano. Nonostante i rumors e le fonti importanti che hanno riportato la notizia nella giornata di oggi, la smentita arriva dal diretto interessato. Delusione per i tifosi azzurri, che sognavano l’arrivo di Conte e della sua mentalità vincente. C’è da capire intanto cosa succederà sulla panchina del Napoli, che scotta come non mai. Ora De Laurentiis dovrà capire se ci sono i presupposti per continuare l’avventura con Rudi Garcia, o se la posizione è compromessa e andrà trovato urgentemente un sostituto all’altezza.

Di seguito, le parole pubblicate da Antonio Conte: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di stare fermo e godermi la famiglia”.