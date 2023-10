Zuniga:”La verità sul mio infortunio, sulla Juve…”

Juan Camilo Zuniga ex terzino del Napoli è tornato a parlare ad AS.

“La cultura a Napoli è simile alla nostra, c’è molta passione. Non si poteva uscire a causa della gente, quando entravi nello stadio vedevi solo gente felice, saltavo uno e applaudivano, questo mi emozionava. Fuori dal campo ho conosciuto molti amici e sono stati molto buoni con me. Mazzarri è stato colui che ha saputo tirare fuori tutto il mio potenziale, un grande allenatore ed una brava persona.” Aggiunge sull’infortunio: “Ho avuto una carriera che si è fermata con l’infortunio. Stavo dando il massimo, ero al Napoli quando è successo: ero nel mio miglior momento da terzino e giocavo a sinistra, mentre in nazionale a destra. Barcellona e Juventus? Tutta quella storia era vera. Ho avuto dei contatti con il Barcellona, e un precontratto con la Juve, finchè alla fine il Napoli ha detto che dovevo restare e ho fatto tanti assist a Cavani e Higuain.” Ha concluso così il terzino colombiano.