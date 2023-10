Mirko Calemme, giornalista di As, ha scritto sul suo profilo Twitter riguardo al futuro di Garcia al Napoli. Ecco cosa ha riportato:

“Il Napoli ha scelto Conte e attende il suo sì per procedere al cambio in panchina. Ad oggi, l’ex ct è l’unico a convincere pienamente De Laurentiis. Garcia, come detto, al momento resta al suo posto solo perché il club non ha ancora chiuso per il sostituto che ritiene prioritario”.