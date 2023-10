Antonio Cassano ha espresso il suo parere alla BoboTv sulla partita Napoli-Fiorentina, queste le sue parole:”La Fiorentina ha dominato, hanno lasciato Milenkovic da solo contro Osimhen. L’hanno mandato 30 volte in fuorigioco e Osimhen se Parisi e Kayode non sbagliano lui non tocca palla. Bonaventura è nel suo momento migliore della sua carriera, la Fiorentina ha fatto una partita super con Nico fuori, complimenti a Italiano.”