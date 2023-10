Pietro Lo Monaco è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri.

Ecco le parole dell’ex direttore sportivo del Catania: “In questo momento di difficoltà al Napoli serve un allenatore che abbia un carattere forte, una grande personalità, cose che non riscontro in Garcia. La colpa di tutto questo è da affibbiare al presidente del Napoli, che ha fatto 40 valutazioni di allenatori ed ha scelto un nome che non entusiasmava”.