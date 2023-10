ADL non è soddisfatto del lavoro attuale di mister Garcia.

Le ultime notizie riportate da Radio Marte, infatti, riportano di un interesse del presidente azzurro per due profili in particolare: i nomi sono quelli di Igor Tudor ed Antonio Conte, pupillo del patron già da diversi anni. L’allenatore francese è stato confermato temporaneamente alla guida tecnica del Napoli, ma avrà a disposizione poche gare per confermarsi al comando della squadra partenopea. Decisivo il mese di ottobre.