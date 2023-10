Del Genio: “ADL rifletta al più presto, noto una confusione totale!”

Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la sconfitta di ieri sera.

Quest’ultimo si è detto davvero deluso delle scelte del tecnico Garcia nella ripresa, compresa la decisione di sostituire Osimhen nella ripresa. Del Genio ha inviato un messaggio anche al patron azzurro ADL: “Io credo che il presidente debba decidere cosa fare, se tenere o meno Garcia, ma soprattutto farlo anche in fretta perchè di tempo ce n’è poco. Non capisco come Garcia abbia potuto togliere Osimhen nel secondo tempo, quando si è in svantaggio è un cambio da non fare mai. Ho notato una confusione totale. Mentre nelle partite precedenti credevo che fossero i calciatori ad assimilare ancora le idee del tecnico, ora non credo sia più colpa loro”.