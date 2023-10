Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha commentato a Radio Punto Nuovo il primo subito da Meret contro la Fiorentina, ad opera di Brekalo.

Ecco le parole con le quali Iezzo si è espresso sulla rete viola: “Meret non può prendere un goal del genere, da quella posizione. Altre volte non è stata colpa sua come in occasione del goal di Valverde, ma in questo caso c’è una sua responsabilità importante sul goal. La situazione stessa che sta vivendo il Napoli non aiuta in questo momento”.