Bargiggia: “Ho parlato con Giuntoli, ecco cosa mi ha detto su Natan”

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a TvPlay: “Ho parlato con Giuntoli del Napoli. Lui ha detto : l’errore non è stato prendere Natan che ci può stare come investimento, ma al posto di Kim devi prendere un 96,97, un 95, uno esperto che possa giocare da titolare forte la Champions in una squadra che ha vinto lo scudetto e devi sapere che Juan Jesus ti può fare dieci partite. Poi mi ha fatto notare che Ostigard nel largo fa fatica, mi ha detto: l’ho preso io a poco, ma non può giocare nel largo”.