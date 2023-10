Garcia verso l’esonero? De Maggio: “Sono ore di riflessione”

Terzo KO interno dopo Lazio e Real Madrid per il Napoli, stavolta contro la Fiorentina. Rudi Garcia è finito nel mirino di tutti, in special modo nella critica dei tifosi. Il giornalista Walter De Maggio, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss, ha commentato quanto sta accadendo: “In casa Napoli sono ore di riflessione: ci si chiede se Rudi Garcia sia l’allenatore giusto per guidare gli azzurri oppure se sarebbe più opportuno un cambio che possa consentire ai partenopei di rimettere in sesto una stagione che sta diventando molto complicata“.