Serie A, il programma di sabato 7 ottobre

Ecco il programma della Serie A TIM per l’ottava giornata

Tre gare programmate per l’ottavo turno di Serie A, fondamentali e decisive per la vetta.

Primo match in programma alle 15: l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro il Bologna di Thiago Motta. Dopo i successi di Salerno (0-4) e con il Benfica in Champions League (1-0), pronti a confermarsi e restare in vetta in attesa del match del Milan contro il Genoa.

All’Allianz Stadium alle 18 il primo derby della Mole di questa stagione; la Juventus ospiterà il Torino di Ivan Juric. Sia la squadra di Allegri che i granata arrivano da un pareggio. La Juventus vuole aggiudicarsi i tre punti dopo il pareggio con l’Atalanta (0-0); il Torino vuole fare bella figura contro i bianconeri dopo l’ultimo match dalle poche emozioni contro il Verona (0-0).

Ultimo dei tre match di oggi è Genoa-Milan alle 20.45. Il Genoa ospiterà al Marassi il Milan; rossoblu pronti ad affrontare la squadra di Stefano Pioli dopo i quattro gol tra Roma e Udinese. I rossoneri, invece, non hanno intenzione di rallentare e sono pronti ad aggiudicarsi i tre punti contro il Grifone dopo il pareggio a Dortmund nella gara di Champions League.