L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla mossa di Rudi Garcia per avere un confronto con la squadra. Secondo il quotidiano Garcia ha istituito un Consiglio dei Saggi composto da sette giocatori leader nello spogliatoio. Questo gruppo funge da collante tra il tecnico e la squadra. I membri di questo Consiglio dei Saggi sembrano essere stati scelti per le loro diverse qualità e ruoli all’interno della squadra. Zielinski, Meret e Mario Rui ne fanno parte per la lunga esperienza nel club, che rappresenta la stabilità e la continuità nella squadra. Rrahmani e Juan Jesus per la personalità solida, che può aiutare a stabilizzare la squadra quando necessario. Di Lorenzo, per la leadership e la gestione dello spogliatoio. Infine vi è Anguissa, giocatore autorevole e vicino all’allenatore, per una conoscenza pregressa con il mister.