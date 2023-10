Primavera, alle 15 Cesena-Napoli: i convocati di Mister Tedesco

Prosegue il cammino degli azzurrini della Primavera del Napoli. Archiviato il poker casalingo subito dai pari età del Real Madrid in Youth League, si pensa al campionato. Oggi, 7 ottobre alle 15 i ragazzi di Tedesco sono attesi Centro Sportivo “Rognoni” di Cesena per la sfida valida per la quarta giornata di Primavera 2-Giorone B. Questi i convocati:

Ballabile, Borriello, D’Angelo, De Chiara, De Crescenzo, De Luca, Di Lauro, Esposito, Gambardella, Gioielli, Koffi, Legnante, Malasomma, Mazzone, Mutanda Kasongo, Pellino, Peluso, Rossi, Russo, Turi, Vigliotti, Vilardi.