Barak: “Ho visto Napoli-Real Madrid, devo dire una cosa sugli azzurri”

Al termine della sfida con il Ferencvaros, il calciatore della Fiorentina Antonin Barak è intervenuto in mixed zone. Il centrocampista ha parlato della prossima sfida del club toscano, che affronterà il Napoli.

Ecco le sue parole: “Ho visto il Napoli contro il Real Madrid e mi sono fatto una mia idea. La squadra, nonostante l’addio di Spalletti, resta fortissima, ma noi cercheremo comunque di vincere”.

Poi Barak ha continuato: “Per come si era messa la partita, un punto va bene, menomale anzi che è arrivato. Questo ci deve servire da insegnamento. Ora guardiamo avanti e cercare di vincere la prossima. C’è stata una grande reazione e grazie anche ai tifosi abbiamo rimontato, sono contento per le tante occasioni ma avremmo dovuto sfruttarle meglio. Siamo molto motivati e sappiamo di avere le qualità per vincere le prossime quattro partite del girone”.