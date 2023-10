Ponciroli: “Questa moda non mi piace, Mario Rui vada via a gennaio”

A TMW Radio, durante il suo intervento, Fabrizio Ponciroli ha parlato delle big di Serie A, tra cui il Napoli.

Di seguito le sue parole: “Rudi Garcia sta cercando di mettere in pratica le sue idee, ma non è facile ma si sapeva. Vai a toccare un sistema che lo scorso anno ha vinto il campionato, su qualsiasi scelta ci sarà qualcuno che punterà il dito contro. Mario Rui ha 34 anni, è normale che Garcia cerchi alternative. Questa moda di lamentarsi tramite il procuratore non mi piace. Mario Rui o parla con Garcia oppure a gennaio va via”.

Poi Ponciroli ha continuato: “In molti hanno criticato Allegri per la sfida contro l’Atalanta, ma non capisco certe considerazioni. La Juventus non ha grandissime qualità, poi se gli togli anche calciatori importanti come Pogba e Vlahovic, con Chiesa pure a mezzo servizio, che deve fare? Questa squadra ha bisogno di almeno due rinforzi, uno sicuramente in difesa perché ha bisogno di alternative valide a prescindere dalle tre competizioni a settimana. Serve un giocatore pronto, con tutto il rispetto per Rugani”.