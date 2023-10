TMW – Leggero turnover per Garcia in vista di Napoli-Fiorentina: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto portale TuttoMercatoWeb, dopo l’immeritata sconfitta degli azzurri contro il Real Madrid in Champions, il Napoli ripartirà dalla sfida con la Fiorentina con delle piccole modifiche rispetto all’undici titolare di partenza che ha sfidato i ‘blancos‘.

In difesa potrebbe tornare a disposizione Juan Jesus ma, probabilmente, ci sarà ancora spazio per la coppia difensiva formata da Ostigard e Natan. Sulla sinistra spazio a Mario Rui che farà rifiatare Mathias Olivera reduce da due ottime partite con Lecce e Real.

A centrocampo non dovrebbe cambiare nulla! Il trio composto da Lobotka, Anguissa e Zielinski è già ampiamente rodato e non ci dovrebbero essere ulteriori sorprese in tal senso.

In attacco Politano potrebbe riposare, al suo posto scalpitano ben tre giocatori: Lindstrom, Raspadori ed Elmas tutti a caccia di un posto da titolare per affiancare la premiata ditta Osimhen-Kvaratskhelia di cui, questo Napoli, non può fare assolutamente a meno.