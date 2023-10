Repubblica – Sconfitta con il Real Madrid: la reazione di ADL

La sfida di Champions League contro il Real Madrid lascia l’amaro in bocca. Al Maradona il 2-2 sarebbe stato più che giusto per quanto espresso dalle due squadre. Poi, però, Valverde ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con un tiro fortissimo. Incolpevole, Meret si butta il pallone dentro: troppo veloce per poterlo evitare. “De Laurentiis Non ha fatto drammi per la sconfitta contro il Real Madrid. ‘Sono molto soddisfatto dei miei, sono stati competitivi e tutti davvero bravi'”, ha scritto il quotidiano Repubblica. “Nessun appunto formale per Rudi Garcia, nonostante qualche perplessità sui cambi che è serpeggiata pure in tribuna d’onore. È stata una resa alta — tra gli applausi dei 50 mila — e soprattutto quasi indolore per la classifica, grazie alla contemporanea vittoria del Braga a Berlino”.