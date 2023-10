Del Genio sicuro: “Gaetano è pronto per fare rotazioni, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e del ruolo di Gaetano. Ecco cosa ne pensa:

“Se guardiamo la sua storia recente è uno che in B fece la differenza e in quella stagione fu notato da diverse squadre di A. Poi il mercato suo s’è complicato per via del suo infortunio, ma secondo me è un calciatore che deve trovare assolutamente minutaggio e non quello ridotto. L’anno scorso ha giocato 62 minuti, quest’anno ha fatto un goal ed un assist in soli 7 minuti. I numeri sono dalla sua parte, ma lui va valutato sul minutaggio maggiore. Per me è pronto per entrare nelle rotazioni”.