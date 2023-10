Appena finite le partite di Europa League e Conference League, dove le italiane ben figurano con la Roma che vince 4 a 0 e la Fiorentina pareggia 2-2 in casa all’ultimo respiro. Grande prova per la Roma di Mourinho davanti ai propri tifosi, mentre la Viola spreca tante energie in vista del match contro il Napoli per pareggiare una partita fondamentale nel girone di Conference.