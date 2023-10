CdS – Continuano le trattative per il rinnovo di Zielinski: la situazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione relativa al rinnovo di Piotr Zielinski in casa Napoli. Il centrocampista polacco, che in estate ha rifiutato le offerte faraoniche arrivate dall’Arabia Saudita, ad otto mesi dalla scadenza dell’attuale contratto, non ha ancora alcun tipo di accordo tra le mani.

L’ex Empoli si è reso protagonista con un inizio di stagione da capogiro! Zielinski ha trascinato più volte la squadra alla vittoria a suon di prestazioni che lo hanno reso uno dei perni fondamentali del Napoli di Rudi Garcia. La sua posizione appare piuttosto chiara, Zielinski rifiutando le offerte arabe ha mandato un segnale forte: vuole restare al Napoli.

Il calciatore continuerà a concentrarsi solo sul calcio giocato ma bisogna risolvere quanto prima la situazione legata al rinnovo. Il polacco a gennaio potrebbe legarsi ad una nuova squadra a parametro zero ed è per questo che ADL dovrà darsi una mossa se vorrà blindare il gioiello ex Udinese ed Empoli.

Secondo il Corriere, un principio di accordo in estate c’era ma poi tutto sfumò per le onerose commissioni richieste dagli agenti.