Montervino: “Caso Osimhen? Ho molte perplessità sulla solita gestione del Napoli a proposito dei rinnovi”

L’ex calciatore Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8: “Ci si lascia condizionare eccessivamente dai risultati. Non è cambiato sostanzialmente nulla. Ci sono soltanto uomini importanti che sono entrati in condizione dopo un avvio stentato e la squadra di conseguenza ne ha tratto beneficio. L’allenatore è sempre lo stesso nei modi di fare e di gestire il gruppo. La partita di questa sera con il Real Madrid ha naturalmente un livello altissimo di difficoltà. Il 4-3-1-2 del Real è di difficile interpretazione. Ci sono inoltre giocatori di livello internazionale come Bellingham che possono determinare il gioco da un momento all’altro. Caso Osimhen? Ho molte perplessità sulla solita gestione del Napoli a proposito dei rinnovi. Si va troppo per le lunghe e questo alla fine è un fattore che sfavorisce la crescita del club”.