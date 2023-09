Iachini: “Scudetto? Non ripetersi è fisiologico”

Giuseppe Iachini è stato intervistato a Radio Crc, nel corso del programma radiofonico Si Gonfia la Rete. L’allenatore ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli? È una cosa fisiologica, quando una squadra vince lo scudetto, la stagione successiva pur tenendo anche lo stesso allenatore hanno fatto fatica a vincere il titolo. Garcia aveva fatto molto bene alla Roma, ma quando arrivi a Napoli dopo un campionato straordinario dopo quello dell’anno scorso, diventa difficile ripetersi. I calciatori magari sono abituati a diversi tipi di allenamento. Se la ripartenza non è giusta si perde un minimo di convinzione. Quello che si doveva conquistare diventava qualcosa di straordinario e tutti i calciatori erano portati a dare il 200%. Il calcio non è una scienza esatta, ci sono delle difficoltà che non riguardano solo il Napoli, ma anche altre squadre che hanno vinto gli scudetti e non sono riuscite a ripetersi.

Di Lorenzo e Politano? Li ho allenati quando erano molto giovani e si sono valorizzati. Di Lorenzo è un professionista esemplare e un ragazzo eccezionale, faceva intravedere una carriera eccezionale.

L’Inter ha la rosa come ce l’aveva il Napoli per poter affrontare una cavalcata del genere e voler affrontare una cavalcata anche in Champions League. La Champions ti toglie energie e hai a che fare ogni volta con partite di altissimo livello sotto l’aspetto fisico e psicologico”.