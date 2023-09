Garics: “Il Napoli non è abituato a vincere”

Gyorgy Garics è stato intervistato a Radio Crc durante la trasmissione radiofonica Si Gonfia La Rete. L’ex calciatore ungherese ha parlato delle difficoltà che sta vivendo il Napoli. “Squadre come come Inter, Milan e Juventus sono abituate a vincere e capiscono che la partita sbagliata capita – ha spiegato – I giocatori del Napoli se li prendiamo uno alla volta vediamo che sono tutti grandi professionisti, ma nessuno di loro è abituato a vincere anno per anno. Quando arrivi ad un obiettivo così importante e così alto, devi acquisire questa mentalità per diventare un campione. Si vede che questi ragazzi dopo aver fatto qualcosa di straordinario devono riconfermarsi, secondo me il concetto è che l’ambiente e i giocatori non sono abituati a vincere con continuità. Il gioco del Napoli è diverso, ogni allenatore pur ereditando un’ottima base ha delle sue idee. Quella di Kim è una presenza importante che manca, ma è cambiato il modo di giocare”.

Su Napoli-Udinese ha detto: “Il Napoli è condannato a vincere per forza ed è ancora più importante come la vinci. Vincere è l’unica cosa che il Napoli puó fare, ma come la vinci è fondamentale per la squadra e per i tifosi”.