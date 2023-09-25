Serie A, ecco le designazioni arbitrali della 6° giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A,R che dirigeranno le gare valide per la 6° giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma mercoledì 27 settembre:
JUVENTUS – LECCE Martedì 26/09 h.20.45 GIUA
Dl IORIO – CECCONI
IV: MASSA
VAR: MARESCA
AVAR: MUTO
CAGLIARI – MILAN h.18.30
LA PENNA
IMPERIALE – ROSSI C.
IV: COLOMBO
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI
EMPOLI – SALERNITANA
RAPUANO
PERETTI – Dl MONTE
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DOVERI
H. VERONA – ATALANTA h.18.30
DIONISI
CARBONE – GIALLATINI
IV: AYROLDI
h. 18.30
VAR: PATERNA
AVAR: MARESCA
INTER – SASSUOLO h.20.45
MASSIMI
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: Dl BELLO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: GUIDA
LAZIO – TORINO h. 20.45
FABBRI
Dl GIOIA – D’ASCANIO
IV: PRONTERA
VAR: CHIFFI
AVAR: Dl VUOLO
NAPOLI – UDINESE h 20.45 MANGANIELLO
MASTRODONATO – YOSHIKAWA IV: MARINELLI
VAR: Dl MARTINO
AVAR: MARINI
FROSINONE – FIORENTINA Giovedì 28/09 h. 18.30
FOURNEAU
SCARPA – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: Dl MARTINO
MONZA – BOLOGNA h. 18.30
PEZZUTO
AFFATATO – CORTESE
IV: MINELLI
VAR: Dl PAOLO
AVAR: LONGO S.
GENOA – ROMA h. 20.45
ORSATO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA