Italo Cucci, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Garcia ha difficoltà a trasmettere entusiasmo perché occupato a badare ai cavoli suoi, visto che viene trattato come un disoccupato permanente dalla critica napoletana.

L’entusiasmo, secondo voi, dove deve prenderlo? Critiche per le sostituzioni? Un conto è discutere di calcio per passione, un altro è pensare di poter insegnare ad un grande allenatore il suo mestiere. Mi sono sempre fermato alle opinioni o alle descrizioni di un determinato dettaglio, ma senza andare oltre, perché alla fine è l’allenatore a decidere e a mettere in gioco il suo stipendio e la sua panchina. Ai calciatori di questa squadra va dato il tempo di adeguarsi ad un Napoli che adesso viene gestito diversamente e che non gioca più a memoria come avveniva con Spalletti nella stagione che ha portato alla conquista dello scudetto”.