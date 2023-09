Natan: ennesima meteora o futuro titolare?

Dopo le prime partite in cui lo scarso impiego di Natan era sempre ben giustificato dalla poca esperienza in un calcio come quello italiano e dalla poca conoscenza della lingua, arrivati a questo punto si può quasi affermare con certezza che, nelle gerarchie di Mister Garcia, Natan è ultimo alle spalle anche di Ostigard che non ha brillato in Champions. Regna lo scetticismo ormai tra i tifosi del Napoli, anche dopo i pochi minuti concessi al brasiliano in Portogallo, in cui ha provato a mettersi in mostra con una scivolata in area non poco pericolosa in quel contesto. Dopo l’infortunio di Rrahmani è forse il momento di gettare nella mischia Natan? Un pensiero che sicuramente starà balenando nella testa di Rudi Garcia, anche in virtù dei tanti impegni ravvicinati dei Campioni d’Italia tra cui quello cruciale in Champions contro il Real Madrid al Maradona per decidere già le sorti del girone.